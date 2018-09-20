FİNANS

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

 DERİ ürünleri ihracatının yüzde 56’sını tek başına gerçekleştiren, 2018 yılında 260 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedefleyen ayakkabı ihracatçıları, 2019 yılından itibaren İngiltere pazarında daha aktif olmayı hedefliyor.

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

İZMİR, (DHA)- DERİ ürünleri ihracatının yüzde 56’sını tek başına gerçekleştiren, 2018 yılında 260 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedefleyen ayakkabı ihracatçıları, 2019 yılından itibaren İngiltere pazarında daha aktif olmayı hedefliyor.
Moskova Euro Shoes Collection Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparak Rusya’ya ayakkabı ihracatını yüzde 102 arttıran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, benzer başarıyı İngiltere’nin en önemli moda fuarlarından olan Moda UK ile İngiltere, Galler, İrlanda ve İskoçya’yı kapsayan Birleşik Krallık pazarında yakalamak istiyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ayakkabı ve saraciye ürünleri ihraç eden üyeleriyle bir araya geldiklerini toplantıda, İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen Moda UK fuarına katılım isteğinin öne çıktığını ifade etti. Moda UK Fuarı’nın 17 yıldır devam ettiğini, yılda 2 kez kapılarını açtığını, 45 farklı ülkeden 10 bin ziyaretçiyi ağırladığı bilgisini paylaşan Zandar, "Aksesuar, ayakkabı ve çocuk ürünlerinin yoğun olarak sergilendiği fuara dünyanın önemli markaları özel koleksiyonlar ile katılım gösteriyor. Moda UK Fuarı, kendini kanıtlamış bir fuar. Ağustos ve Şubat döneminde yılda 2 kez düzenlenen fuarın, 5-7 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşen yaz dönemine katılarak gözlemlerde bulunduk. Fuarın kış dönemi 17-19 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Ağırlıklı olarak Birleşik Krallık alıcılarına hitap eden fuara milli katılım organize ederek bu pazarda daha aktif olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
İNGİLTERE AYAKKABI FEDERASYONU BAŞKANI JOHN SAUNERS DE GELİYOR
Ekim ayında İzmir’de düzenlenecek Brexit semineri için İngiltere Ayakkabı Federasyonu Başkanı John Saunders de Türkiye’ye gelecek. Saunders ile iki ülke arasında ayakkabı sektöründe iş birliği olanakları masaya yatırılacak. Saunders’in İzmir’deki ayakkabı üretim tesislerini ziyareti programlanacak ve Türk ayakkabı sektörünün İngiliz markaları için potansiyel partner olduğu gösterilecek. Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatı 2018 yılının Ocak- Ağustos döneminde yüzde 11’lik artışla 1 milyar 145 milyon dolara yükseldi. Ayakkabı ihracatı 639 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, deri post ihracatı 189 milyon dolar, deri konfeksiyon ihracatı 174 milyon dolar oldu. Saraciye sektörü ise; 142 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. 2018 yılının Ocak- Ağustos döneminde İngiltere’ye yapılan ayakkabı ihracatı 15 milyon 761 bin dolar olurken, saraciye ürünleri ihracatı ise; 12 milyon 644 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Moda UK Fuarı’na katılmayı hedefleyen ayakkabı ve saraciye sektörlerinin İngiltere’ye toplam ihracatı 28 milyon 405 bin dolara ulaştı.

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Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacakAyakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacakAyakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacakAyakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

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