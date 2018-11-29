FİNANS

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 17:45 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı'nca Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1965 yılından beri faaliyet gösteren Ayakkabıcılar Odası, 100'ün altında üye bulunması gerekçesiyle feshedildi.

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - TİCARET Bakanlığı'nca Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1965 yılından beri faaliyet gösteren Ayakkabıcılar Odası, 100'ün altında üye bulunması gerekçesiyle feshedildi. Bakanlıkça Tuhafiyeciler Odası'na da yazı gönderilerek, 68 üyenin kendilerine bağlandığı bildirildi.
Turgutlu'da 53 yıldır faaliyet gösteren Turgutlu Ayakkabıcılar Odası'na kayıtlı üyelerin çoğu, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle kepenk kapattı. Daha önce 100'den fazlası üye bulunan odada, bu sayı 68'e düştü. Ticaret Bakanlığı'nca genelge doğrultusunda üye sayısı 100'den aşağı düştüğü için Turgutlu Ayakkabıcılar Odası'nın feshedilmesi kararı alındı. Bakanlıkça 23 Kasım'da Murat Çiçekçi başkanlığındaki 445 üye bulunan Tuhafiyeciler Odası'na da yazı gönderilerek, 68 üyenin bu odaya bağlandığı bildirildi.
Turgutlu Ayakkabıcılar Odası'nın 3 dönemdir başkanlığını yürüten Yılmaz Kocaerkek, "Son zamanlarda üye sayısının düşmesi nedeniyle odamız Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla feshedildi. Oda üyelerimiz artık işlemlerini Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası'nda görebilecek" dedi.
Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Çiçekçi ise 445 üyenin yanı sıra feshedilen Ayakkabıcılar Odası'ndan gelen 68 üyenin de sorunlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Ayakkabıcı esnafı kepenk kapatınca üye sayısı düşen oda feshedildi

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