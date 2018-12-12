Ayakkabıcılar ihracatta 1 milyar dolara göz kırptı

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, döviz kurundaki artış ve sektörlerinde konkordato ilan eden firmalar olmasına rağmen ihracatta hedeflerini yakalayacaklarını belirterek, "Ekim ayı itibarıyla 770 milyon dolar ihracatımız, 543 milyon dolar ithalatımız var. Yıl sonu itibarıyla da inşallah ayakkabı ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız." dedi.

Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar kurunda bir dönem yaşanan aşırı yükseliş nedeniyle zorluk yaşadıklarını ancak alınan önlemler ve uygulanan politikalar sayesinde toparlandıklarını söyledi.

Girdi maliyetlerinin önemli bölümünün dolar cinsinden olduğunu ifade eden Aydan, "Girdi maliyetlerindeki düşüşleri de Ticaret Bakanlığımıza ilettik. Bu süreçte doğan fırsatçıları da bildirdik. Bazıları 1 liralık malzemeyi 10 liraya satmaya çalıştılar. Ticaret Bakanlığımız da bunların üzerine gitti. Şu anda birkaç pürüz dışında normale döndük." diye konuştu.

Sektörün konkordato ilan eden firmalar nedeniyle de sıkıntı yaşadığını anlatan Aydan, özellikle üretici firmaların bu durumdan olumsuz etkilediğine işaret etti.