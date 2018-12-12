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Ayakkabıcılar ihracatta 1 milyar dolara göz kırptı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: - "Ekim ayı itibarıyla 770 milyon dolar ihracatımız, 543 milyon dolar ithalatımız var. Yıl sonu itibarıyla da inşallah ayakkabı ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız" - "Doların düşmesi ve hükümetimizin aldığı önlemlerle şu anda iyiye gidiyoruz. Sektör bir bocalama dönemine girdi ama tezgahlar yine çalışmaya başladı"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, döviz kurundaki artış ve sektörlerinde konkordato ilan eden firmalar olmasına rağmen ihracatta hedeflerini yakalayacaklarını belirterek, "Ekim ayı itibarıyla 770 milyon dolar ihracatımız, 543 milyon dolar ithalatımız var. Yıl sonu itibarıyla da inşallah ayakkabı ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız." dedi.

Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar kurunda bir dönem yaşanan aşırı yükseliş nedeniyle zorluk yaşadıklarını ancak alınan önlemler ve uygulanan politikalar sayesinde toparlandıklarını söyledi.

Girdi maliyetlerinin önemli bölümünün dolar cinsinden olduğunu ifade eden Aydan, "Girdi maliyetlerindeki düşüşleri de Ticaret Bakanlığımıza ilettik. Bu süreçte doğan fırsatçıları da bildirdik. Bazıları 1 liralık malzemeyi 10 liraya satmaya çalıştılar. Ticaret Bakanlığımız da bunların üzerine gitti. Şu anda birkaç pürüz dışında normale döndük." diye konuştu.

Sektörün konkordato ilan eden firmalar nedeniyle de sıkıntı yaşadığını anlatan Aydan, özellikle üretici firmaların bu durumdan olumsuz etkilediğine işaret etti.

Konkordato ilan eden firmaların kendi imalatlarını değil, esnafın ürettiği ayakkabıları sattığına dikkati çeken Aydan, şöyle devam etti:

"Bu firmaların konkordato ilan etmesiyle bizim üreticilerimiz büyük sıkıntı yaşadı çünkü çekler ödenmedi ve geri döndü. Hükümetimize bu konudaki çalışmaları ve yapılması gerekenleri ilettik. Bu konkordato ilan edenlerin zaman kazanma gibi bir durumlarının olduğunu ilettik. Hükümetimiz bunlarla ilgili önlemler aldı. Yaşanan süreçte 3 firmanın konkordato ilan etmesiyle bizim üyelerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşı geldi. Çok şükür kendi yaptıkları ve bizim maddi manevi desteklerimizle toparlandılar. Doların düşmesi ve hükümetimizin aldığı önlemlerle şu anda iyiye gidiyoruz. Sektör bir bocalama dönemine girdi ama tezgahlar yine çalışmaya başladı."

- "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çek sistemi yok"

Aydan, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen ihracatta hedeflerini yakalayacaklarını belirterek, "Ekim ayı itibarıyla 770 milyon dolar ihracatımız, 543 milyon dolar ithalatımız var. Yıl sonu itibarıyla da inşallah ayakkabı ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız." dedi.

Aydan sektörün dış satımında Rusya'nın ilk sırada geldiğini ifade etti.

Ayakkabı sektöründe çek süreleri dolayısıyla da sorunlar yaşandığını dile getiren Aydan, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çek sistemi yok. Ayakkabı sektöründe 1 milyon sermayesi olan 100 milyonluk iş yapmaya başladı bu çeklerle çünkü para yok. 17, 18 aylık çekler var ve yaparak, kazanarak ödemeye çalışıyoruz ama ne oldu? Birden 5, 6 aya, 30, 50 ve 180 güne döndü. Yani normalde Avrupa'da, dünya sisteminde 150 günden fazla çek sistemi yoktur. Siz 18 aylık çekler almışsınız, 18 aylık çekler vermişsiniz, birden sıfıra dönünce bocalama dönemine girdik ama şu anda normaliz."

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu

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