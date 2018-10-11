“Ayakkabının Oscarları” sahiplerini buldu 

İstanbul,11 Ekim (DHA) - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle, “İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği” bünyesinde ayakkabı sektöründe tasarım ve inovasyona katkıda bulunmak ve katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen “3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu.

Ayakkabı sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmak amacıyla düzenlenen dünyanın dört bir yanından gelen tasarımların jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada İslam Şeker jüri başkanlığında Ertuğrul Özkök, Gülşen, Edis, Hakan Yıldırım, Zeynep Üner, Kaner Kıvanç, Erkan Zandar, Ezgi Apa, Özlem Kaya, Hakan Bahar, Mehtap Elaıdı, Özgür Masur, Mehmet Yücebaşoğlu, Emre Güven, Abdülsabur Endican, Tan Erdoğdu, Tamer Yılmaz, Süleyman Orakçıoğlu gibi isimler jüri üyeliği yaptı.

2018 yılını tüm zamanların ayakkabı ihracatı rekoru ile kapatacaklarını belirten İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan’ı Mustafa Şenocak şöyle devam etti:

“Sektör olarak ihracatta katma değer için tasarımın önemine yürekten inanıyoruz. İhracatçılarımız yaşadığı her türlü zorluğa rağmen, üretmeye, ihracatta rekorlar kırmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.

“Ayakkabı sektörümüzde çift başına 60 dolara varan çok yüksek ihracat değerlerine ulaştık. Bu rakamı daha da yukarılara taşımanın yolu tasarımdan, o yani bu salondan geçiyor. “Sektörümüzün en önemli alt bileşenlerinin başında hiç şüphesiz ayakkabı sektörü geliyor. 2018 yılının ilk dokuz ayında 170 ülkeye, 703 milyon dolar değerinde ayakkabı ihracatı gerçekleştirdik, bu ihracat ile 2016 yılı ihracatımızı yakaladık.

“İnşallah önümüzdeki 1 ayda 2017 yılı ihracatımızın tamamını aşacağız ve 2018 yılını siz ihracatçılarımızın gayretleri ile tüm zamanların ayakkabı ihracat rekoru ile kapatacağız.

“Her ne kadar ihracatımızdaki artış hepimizi sevindirse de; o biz bu artışı yeterli görmüyoruz. İhracatımızı sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da artırmak zorundayız.

“Sizlerle bu akşam bir arada olmamızın en önemli sebebi de işte bu zorunluluk. Türkiye, ayakkabı sektörü bugün dünyanın çift bazında en büyük 6. üreticisi, 8. İhracatçısı. Ancak değer bazında 25. Sırada yer alıyoruz.

“Bu durumu değiştirmek zorundayız. Bunu da ancak katma değerli ihracatımızı artırarak yapabiliriz. Bunu yapmanın en etkili yolu da tasarım gücümüzü artırmak. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu yarışma ile bu amaca katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

Katma değerli ihracatının önemini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Öncelikle ait olduğum bir camianın böyle güzel bir organizasyonunda birlikte olmak benim için büyük mutluluk. Tasarımın gücüne ve Ar-ge’ye her zaman inandık. Tasarım, malın artısı ve fikrin parasal karşılığı. Tasarım, Ar-ge ve inovasyon ile ilgili söyleyecek ve yapılacak çok şey var. Böyle bir organizasyonu başlattıkları için İDMİB ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak daha fazla ihracat yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun da iki yolu var. Ya miktar bazında çok yapacağız ya da sattığımızı değerli yapacağız. Dünya ile birlikte her şey değişiyor. Yeni dünyada tüketici istekleri ve talepleri ön planda. Tasarıma ve modaya yön veren kültürün içerisinde olmamız gerekiyor. TİM olarak tüm sektörlerde tasarımı destekliyoruz. Biliyoruz ki gelecek tasarlanmış ürünlerde. Bu işi yapacak olanlar da gençlerdir. Gençlerimizi sektörümüze kazandırmanın en iyi yolu bu yarışmalardır. Tasarım bilincini artırmak adına TİM olarak tasarım haftası düzenliyoruz. Önümüzdeki ay tüm sektörlerin tasarlanmış ürünlerini göz önüne çıkartacağız. Türkiye’nin ihracatını inovasyonla, katma değerle ve tasarımla büyüteceğine inanıyoruz. Sektörün bu konuda sonuna kadar arkasındayız” dedi.

Kadınlar kategorisinden birinci olan Dila Korkmaz 15 bin TL, ikinci Melih Öz 10 bin TL, üçüncü Gamze Gürtaşar 5 bin TL, Erkekler kategorisinde birinci olan Oya Cevizkaya 15 bin TL, ikinci Kaan Eratalay 10 bin TL, üçüncü Alparslan Şendağlı 5 bin TL ve yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu. Ayrıca genç tasarımcılar eğitim süreçlerine katkıda bulunacak tasarım tabletleriyle de ödüllendirildi.

