Ayakta ve koltuk altında uyuşturucu kaçırırken yakalandılar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki yolcunun üzerinde ve bir araçta yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulundu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen İran ve Gürcistan uyruklu iki kişi risk değerlendirmesinde şüpheli bulunarak gözlem altına alındı.

Bu kişilerin valizleri, pasaport işlemleri sonrası Gümrük Muhafaza ekiplerince x-ray'de tarandı. Taramada bir suç unsuruna rastlanılmamasına karşın, söz konusu kişilerin tavır ve davranışlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramasına karar verildi.

Yapılan üst aramalarında İran uyruklu kişinin sağ ve sol ayak tabanı ile kasık bölgesine sarılmış 4 şeffaf poşette 208 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu, Gürcistan uyruklu kişinin de sağ koltuk altına gizlenmiş şeffaf poşet içinde 96 gram eroin ele geçirildi.

Bir diğer olayda ise İran uyruklu bir ailenin aracı, polis giriş ve gümrük tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından x-ray taramasına sevk edildi. Aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun içine gizlenmiş 2 paket içinde siyah renkli bir madde tespit edildi. Uyuşturucu madde test kitiyle yapılan ön analizde maddenin Afyon sakızı, miktarının da 10 kilo 850 gram olduğu belirlendi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

