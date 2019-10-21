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Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

  Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)- Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul'da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya'daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor. Dünyanın 8'inci harikası olarak gösterilen Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti. Geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya'yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.
AYASOFYA'NIN TARİHİ
Ayasofya 6.yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı... Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırıldı. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçiyor. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan, 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.
YILLARA GÖRE AYASOFYA'NIN ZİYARETÇİ SAYISI
2007: 2 milyon 226 bin 159
2008: 2 milyon 236 bin 966
2009: 2 milyon 244 bin 956
2010: 2 milyon 952 bin 768
2011: 3 milyon 248 bin 307
2012: 3 milyon 353 bin 199
2013: 3 milyon 326 bin 591
2014: 3 milyon 574 bin 43
2015: 3 milyon 425 bin 236
2016: 1 milyon 436 bin 577
2017: 1 milyon 892 bin 250
2018:2 milyon 922 bin 37
Toplam:30 milyon 946 bin 839
(FOTOĞRAFLI)

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

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