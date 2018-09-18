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Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte, THY'nin daha da büyüyeceğini belirterek, "Yeni evimiz daha fazla kapasite ve ulaşım ağını kullanmamıza imkân tanıyacak " dedi.

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte, THY'nin daha da büyüyeceğini belirterek, "Yeni evimiz daha fazla kapasite ve ulaşım ağını kullanmamıza imkân tanıyacak " dedi.
Türk Hava Yolları’nın, iş yaşamını avantajlarla buluşturmak amacıyla kurumsal müşterileri için özel tasarladığı ayrıcalıklı programı "Turkish Airlines Corporate Club" 17-18 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen konferansla küresel ölçekli iş seyahati profesyonellerine ev sahipliği yaptı.
Dünya genelindeki sektör temsilcilerinin bir araya gelerek, iş seyahatinin geleceğini tartıştığı uluslararası bir etkinlik olan konferans yılda bir kez düzenleniyor. Bu yıl 71 ülkeden 900 davetlinin katılım gösterdiği konferans, “Futuretainment” kitabının çok satan yazarı ve açılış konuşmacısı olan Mike Walsh’un yanı sıra küresel iş seyahati sektörünün önde gelen isimlerini İstanbul’da ağırladı. "Building for the Future - Geleceğe Hazırlık" ana temasına sahip bu yılki konferansın başlangıç oturumunda, BBC spikeri Aaron Heslehurst ile Aycı bir söyleşi yaptı.
İstanbul Yeni Havalimanı da konuşuldu
‘Global Seyahat Endüstrisinde Türkiye’ ve yine ‘Global Seyahat Endüstrisinde Küresel Bir Bayrak Taşıyıcı olarak Türk Hava Yolları’, ana başlıkları çerçevesinde şekillenen oturumda, Türkiye’nin özellikle de son yıllarda ekonomi ve altyapısını geliştirmede sergilediği performansı mercek altına alındı. 2023 yılında tüm etaplarının tamamlanması akabinde dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ayrı bir sunum ile ele alındı. Dev tesisin tamamıyla hizmet vermesi ile THY 120 milyon yolcudan oluşan bir kapasite ve 500 uçaklık bir filoya sahip olacak.

Aycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecekAycı: THY İstanbul Yeni Havalimanı ile daha da büyüyecek

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