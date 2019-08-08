FİNANS

Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ayçiçeği alım fiyatı 2019/2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi" - "Üreticilerimiz açıklanan fiyata ilave olarak, Bakanlığımızca verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını duyurdu.

Yağlık ayçiçeğinin, ülkenin bitkisel yağ tüketiminde yüzde 75-80 seviyelerinde payı olan ve yüksek yağ oranıyla en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer aldığına işaret eden Pakdemirli, Bakanlık ile sektör temsilcilerinin bir süredir fiyat konusunda birlikte çalışma yürüttüklerini aktardı.

Pakdemirli, bu çalışmaların nihayete erdiğine dikkati çekerken, dünyadaki yağlık ayçiçeği üretimi ile dış piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi neticesinde, yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği tohumunun fiyatının 2019-2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Üreticilerin açıklanan fiyata ilave olarak, Bakanlıkça verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatın ayçiçeği üreticilerimiz, sanayicimiz ve sektörün tüm birimleri için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve bol verimli, bereketli hasat temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldıING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı
Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyinErhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alım fiyatı ayçiçeği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.