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Ayçiçeğin alternatifi kanola çiftinin yüzünü güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

TRAKYA çiftçisinin 'yeni altın sarı çiçeği' olarak kabul edilen ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola hasadı başladı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin 'yeni altın sarı çiçeği' olarak kabul edilen ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanola hasadı başladı. Edirne Ticaret Borası Başkanı Özay Öztürk, bio-dizelden, boya sanayine kadar birçok alanda kullanılan kanolanın ton başına 2 bin liralık alım fiyatı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 463 bin 500 kilo alım yaptık. Trakya genelinde 120-130 bin tonluk bir üretim gerçekleşmesini ön görüyoruz. 25-30 bin de Konya başta olmak üzere diğer illerle birlikte Türkiye'de 160 bin tonluk üretim olacak" dedi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çiçek açmasıyla birlikte ovaları sarı renge boyayan kanolada hasat zamanı geldi. Ton başına 2 bin lira fiyatla çiftçinin yüzünü güldüren kanoladan çiftçiler dönüm başına 250-300 kilo ortalama verim gördü. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 5 günde 463 bin 500 kilo alım yaptıklarını söyledi. Öztürk, "Şu anda bölgesinde kanola hasadı devam ediyor. Edirne en erken hasat yapan bölgelerden biri. Ekim gerekliliğine bakıldığında kumsal, kıraç dediğimiz arazilerde alternatif dediğimiz kanolanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kanola hasadıyla ilgili Trakya genelinde 120-130 bin tonluk bir üretim gerçekleşmesini ön görüyoruz. 25-30 bin de Konya başta olmak üzere diğer illerle birlikte Türkiye'de 160 bin tonluk üretim olacak. Yağlı tohumlarda ciddi bir açığımız var. Bu açığın kapanmasında kanola üretimi katkı sağlamış olacak" dedi.

TİCARET BORSASI 500 TONA ULAŞTI

Son dönem yağışların verimi olumsuz etkilemesine karşın oldukça bereketli bir hasat yapıldığını kaydeden Öztürk, "Yağışlarla birlikte kanola yatmalar oluşuyor, verimle ilgili kayıplarda yaşanıyor. Bölgede oluşan fiyatlar yağ kalitesi yükseldikçe fiyatı da yükseliyor.

Ton başına 500 lira da desteği var. Verimlilik olarak bakıldığında dönüm başına 250-300 kilo ortalama verim görüyoruz. Alımlardan başladığından bu yana Edirne Ticaret Borsası'na 463 bin 500 kilo kanola tohumu geldi. Satışları da borsamızda yapılıyor. Kanola yağının kullanım alanlarına baktığımızda başta bio dizel öne çıkıyor. Boya sanayinde, bitkisel yağ olarak kullanılıyor" diye konuştu.

DÖNÜM BAŞINA 300 KİLOYA KADAR VERİM

Kanola eken çiftçilerden Kamil Çakıcı, kanola veriminden memnun olduğunu söyledi. Çakıcı, "Bu yıl ilk defa kanola ektim. Verimi çok güzel, 250 kiloya kadar dönüm başı verim aldık. Ayçiçeğine alternatif olarak ektik. Kanolanın daha çok ekileceğini düşünüyorum. Kanola veriminden çok memnunuz çünkü ayçiçeğinin dönümünden 80-90 kilo verim alıyordum. Şimdi kanola ekiyorum, 250 kiloya kadar çıkıyoruz. Trakya çiftçisi olarak kanola yüzümü güldürdü. bu iş para kazanırsam ekerim, yoksa ekmem. Kilosu 2 liradan getirdim, bugün 2 lira 15 kuruş oldu. Fiyatlar bole devam ederse herkes ekmeye başlar" dedi.

Lalapaşa ilçesinden Edirne Ticaret Borsası'na kanola getirilen Necat Çevik, kanolanın daha çok kazandırdığı için tercih edildiğini belirterek, "Doğanköy'de çiftçilik yapıyorum. Bizim Balkan köylerinde ayçiçeğine alternatif olarak kanola ekiliyorlar. Dönümde 250 kilo hasat alınıyor. Desteklemeleri var, daha iyi diye ekiyoruz. Kanoladan memnunuz. Ayçiçeğinin rakibi kanola, işçiliğinde ücretinde çok daha iyi. Kanola, ayçiçeğine göre daha çok kazandırıyor. O nedenle daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Genç çiftçi Ayhan Sözer de seneye kanola ekiminin Trakya'da çok geniş alanlara yayılacağını belirterek, "Ayçiçeğine göre kanola karlı duruma geldi. Ben kanola da 300 kilo verim aldığım oluyor. Fiyatları da gündöndüye yani ayçiçeğine göre daha iyi durumda, kanola da ton başına 600 lira destek var. Masraf olarak bakarsan kanolada sadece ilaç masrafı var. Bizim köyde 30 haneyiz, 2 kişi dışında kanolaya döndü. Bin dönüm sadece bizim köyde kanola ekildi. Seneye 265 dönüme kanola ekmeyi düşünüyorum" dedi.

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