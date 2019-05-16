Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de ayçiçek tarlalarında görülen köse hastalığı üreticiyi tedirgin etti. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Özellikle erken ekilen tarlalarda görülen hastalıktan kurtulmamız için havaların ısınmasını bekliyoruz, zararımız büyük" dedi. Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ve 'sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçek bu yıl Edirne çiftçisini tedirgin etti. Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacını karşılayan Edirne'de kullanılan bir tohum türü ve serin giden havalar ayçiçeği tarlalarını 'köse' adı verilen hastalıkla vurdu. Edirne merkezde binlerce dekar ekili arazide görülen hastalık nedeniyle üretici hasatta yüzde 40'a kadar verim kaybı bekliyor. Köse hastalığı, kökten başlayarak bitkiyi sarıyor ve boy vermesini engelleyip ayçiçeği yapraklarında mantarlamaya neden oluyor. 'ÇİFTÇİ İÇİN ZOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR' Kent merkezinde 60 bin dekar ekili arazide 'köse' hastalığı görüldüğünü söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı, Hüseyin Arabacı, "Mevsimin kurak ve serin geçmesi ve bir firmanın sattığı tohum nedeniyle köse hastalığı yaşanıyor. Bu hastalığı her marka ayçiçeği tohumunda yaşamadık. Ama bizim isteğimiz firmaların bu ürünleri piyasaya sürmemeleri. Geçtiğimiz yıllarda bu tohumlar yüksek verim yapan çeşitlerdi. Biz önceki yıllar yüksek verim nedeniyle bu çeşitleri ekmeye devam ettik. Fakat bu yıl ki hava şartları akşam soğuk, gündüz sıcak olması, iklim değişikliğinden bu hastalığa uygun bir ortam yarattı. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi ektiğimiz hastalıklı yerleri bozup tekrar ekmemize neden oldu, bu da büyük bir maliyet. Bu yıl maliyetlerin artması da bizi dara soktu. Hastalığın sadece kent merkezinde 60 bin dekar alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Edirne geneline baktığımızda ise çok daha fazla yani 300 ile 400 bin dekar alanda etkili olduğunu görüyoruz. Hava şartları iyi giderse verim kaybını azaltarak hasat yaparız. Bu süreç çiftçi için zor bir süreç diyebiliriz" dedi. Hastalığın daha çok toprak yapısı ağır olan tarlalarda görüldüğünü söyleyen ayçiçeği üreticisi Erdal Akgün de, "Bu yıl bir bir firmanın tohumunda köse hastalığı görülüyor. Bu tarlalarına göre değişiyor, bazılarında yüzde 10, bazılarında yüzde 20 gibi görülüyor. Hastalık daha çok toprak yapısı ağır olan tarlalarımızda bulunuyor. Yani bir çok çiftçimiz ayçiçek ekili tarlalarını bozup yeniden ekti. Çok uzun zamandır baş göstermeyen hastalık maalesef bu yıl tekrar ortaya çıktı. Bu yıl ayçiçeği açısından durum hiç iç açıcı değil. Tabi ki ilaç kullanılıyor. Havaların ısınmaması bu hastalığın ortaya çıkıp yayılmasına neden oluyor. Zaten çok sıkıntılar yaşayan çiftçimize bir darbe de köse hastalığından geldi" diye konuştu. YÜZDE 40 VERİM KAYBI BEKLENİYOR Lalapaşa ilçesine bağlı Muratçalı köyü ayçiçeği üreticisi Şaban Topçu ise, hastalık nedeniyle verim kaybının bazı bölgelerde yüzde 40 olduğunu söyledi. Topçu, "Bizim durumumuz bu sene iyi değil. Firmanın bu sattığı üründen kaynaklanan zararı karşılaması gerekiyor. Çiftçinin durumu çok bozuk mazot pahalı, gübre ve ilaç pahalı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Zararımız çok" dedi.

