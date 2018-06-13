FİNANS

AYD: Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılmasını anlamak mümkün değil

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Bengü, alışveriş merkezlerinin bayramın birinci günü kapalı olmasının büyük ciro ve vergi kaybına neden olacağına dikkat çekerek, "Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılmasını anlamak mümkün değil" dedi.

Deniz Tok / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Bengü, alışveriş merkezlerinin bayramın birinci günü kapalı olmasının büyük ciro ve vergi kaybına neden olacağına dikkat çekerek, "Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılmasını anlamak mümkün değil" dedi.
Ankara’da başlayan, Antalya ve Konya ile devam eden, alışveriş merkezlerinin dini bayramların birinci günleri ile yeni yılın ilk günü kapalı olması konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bengü, "AVM’lerimiz günümüzde ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın buluştukları, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra hem kendileri için faydalı kişisel gelişim atölyelerine hem de çocuklarının gelişiminde yararlı olan atölye çalışmalarına katıldıkları yaşam merkezleridir" dedi ve ekledi:
"Bugün, çocuklu ailelere sorduğumuzda çocukları ile birlikte vakit geçirdikleri en güvenli yer olarak AVM’leri gösteriyorlar.
"AVM’lerimiz bayram günlerinde bu anlamda daha da anlam kazanıyor çünkü geçmişte hepimizin çocukluğunda güzel bir anı olarak kalan, tam bir bayram yerine dönüyor.
"Bu sebeple dini bayramların ilk günü ile 1 Ocak’ta AVM’lerimizin kapalı tutulmasına anlam vermekte zorlanıyoruz.
"Halkımızın sosyalleşme ve elbette ki bunun yanı sıra vakitten tasarruf sağlamak amacıyla alışveriş yapma haklarının ellerinden alındığını düşünmemek işten değil."
Bengü, ayrıca bayram günleri mesai çalışanlarının ücretlerine bu durumun hakkaniyetli bir şekilde yansıtılması gerektiğini ve bahsi geçen tarihlerde AVM’lerin kapatılarak AVM çalışanlarının fazla mesai ücreti almalarına engel olunduğunu söyledi.
Bengü, AVM’lerin bayramlarda kapatılmasının ekonomiye olan etkilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Küçük bir hesaplama ile ortaya çıkıyor ki AVM’lerin Türkiye’de 1 gün kapatılması, perakendecilerimiz açısından 1.5 milyar liralık ciro, ekonomimizde ise yaklaşık 300 milyon liralık vergi kaybına yol açıyor. Bugün geldiğimiz noktada organize perakende sektöründe 880 bin nitelikli istihdam sağlayan AVM’lerimizi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve yeni yılda birer günlük kapatılmasının sektörümüze zararı 4.5 milyar lira, devletimize zararı ise 900 milyon lira olacak.
"Bu azımsanabilecek bir sayı değil; bu nedenle, ülkemizin ekonomik anlamda selametini ve istikrarını gözetmeksizin verilen böyle bir kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."
Bengü,konuya ilişkin kararın kaldırılması ile ilgili olarak ilgili mercilere taleplerini ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştıTBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı
TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesinTMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Çinlilerin yeni 'canavar'ı ortaya çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.