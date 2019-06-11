"Ayda 80 bin kişinin konut problemini çözüyoruz

İSTANBUL (AA) - Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, "Zingat Bana Ev Bul" ve "Zingat Evimi Sat" uygulamalarıyla ev almak veya kiralamak ya da konut satmak veya kiraya vermek isteyenlere yardımcı olduklarını belirterek, "Aylık ortalama 80 bin kişiye ev alma, satma, kiralama veya kiraya verme konusundaki problemlerini çözüyoruz." dedi.

Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zingat.com'un gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olduğunu kaydederek, bu platformda emlak bilgisi ile güveni buluşturduklarını söyledi.

Türkiye'de yılda 2,5 milyon gayrimenkul satıldığını, konut satışının ise son yıllarda bir milyonu aşarak 1,4 milyon adede kadar çıktığını belirten Kayhan, her yıl yarım milyondan fazla evlilik olduğunu, Türkiye'de ciddi bir genç nüfus bulunduğunu, bu yüzden konut ihtiyacının artarak süreceğini anlattı.

Kayhan, 82 milyona yakın ülke nüfusunun neredeyse yarısının 30 yaşın altında olduğunu ifade ederek, bunların yüzde 96'sının kendi evinin olmadığını, işe girenlerin, evlenenlerin konuta ihtiyaç duyduğunu bildirdi.