Aydem ve DenizBank çiftçiler için iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - DenizBank ile Aydın, Denizli ve Muğla illerinde görevli elektrik tedarik şirketi olarak hizmet sunan Aydem, iş birliğine gitti.

Aydem ve Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetler ile özel bankalar arasında öne çıkan DenizBank ve enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Aydem'in hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, çiftçiler, Aydem Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) Üretici POS aracılığıyla yapacakları ödemelerde 1 Ağustos’tan itibaren 3 ay vade ve sıfır faiz avantajı elde ediyorlar.

Üretici Kart kullanıcıları, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanırken, Aydem ve DenizBank işbirliği aynı zamanda, otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Aydem müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, DenizBank olarak Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: