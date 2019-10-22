FİNANS

Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ oldu

Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Aydem ve Gediz Elektrik'te genel müdürlük görevine Çağdaş Demirağ getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görevli elektrik tedarik şirketleri olarak yaklaşık 5 milyon müşteriye hizmet veren Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinin genel müdürü Çağdaş Demirağ oldu.

Demirağ, BP ve Petrol Ofisi şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda bulunduktan sonra Kadoil Petrolcülük'te genel müdür olarak görev aldı.

Demirağ, Türkiye Petrolleri'nde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Demirağ, evli ve bir kız çocuğu babası.

Öte yandan, Bereket Enerji Grubu bünyesindeki Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, 2008'den bu yana Aydın, Denizli ve Muğla'da 1,9 milyon müşteriye elektrik hizmeti sunuyor. 2013'te Aydem'e bağlı olarak kurulan Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ise İzmir ve Manisa'da 3 milyon müşteriye hizmet veriyor.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştüİnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü
Mandalina üreticisi dertliMandalina üreticisi dertli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydem Çağdaş Demirağ elektrik Gediz Elektrik

En Çok Okunan Haberler

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

Albayrak: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.