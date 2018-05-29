Aydem ve Gediz Elektrik randevulu sisteme geçiyor

İSTANBUL (AA) – Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için abonelik işlemlerinde randevu sistemini hayata geçiriyor.

Aydem ve Gediz Elektrik’ten yapılan ortak açıklamaya göre, şirket müşterileri abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için cumartesi günleri de dahil Aydem ve Gediz iletişim merkezini arayarak veya Müşteri İlişkileri Merkezi'ne (MİM) müracaat ederek randevu alabilecek.

Kimlik bilgileriyle randevu saati seçebilecek müşteriler, cumartesi günleri çalışan MİM'lerin adreslerine iletişim merkezinin yanı sıra Aydem ve Gediz kurumsal web sitelerinden de ulaşabilecek.

Randevu saatinden 10 dakika önce MİM’e gelmeleri gereken müşteriler, yeni abonelik, abone devri, abone iptali, depozito iadesi, güç değişikliği, tarife değişikliği, güncel depozito sorgulama ve bilgi güncelleme gibi işlemlerini takip edebilecek.

Tüketiciler, yeni aboneliklerde daha önce abonelik bulunmayan tüketim noktaları için Aydın, Denizli ve Muğla'da ADM Elektrik Dağıtım şirketinden, İzmir ve Manisa'da ise GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden "Bağlantı Anlaşması" yaptıktan sonra Aydem ve Gediz’den randevu alarak abonelik işlemlerini yapabilecek.

Aydem ve Gediz Elektrik, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunuyor.

