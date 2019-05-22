FİNANS

Aydem ve Gediz Elektrik tüketici temsilcilerine seminer verecek

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz Elektrik tüketici temsilcilerine seminer verecek

ANKARA(AA) - Aydem ve Gediz Elektrik, tüketici temsilcileri için "Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ve Güvence Bedeli Seminerleri" düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seminerler oteller, marketler, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ticarethane tarifesindeki aboneler ile sanayi tarifesindeki demir-çelik, çimento, organize sanayi bölgeleri gibi yüksek elektrik tüketimine sahip tüketici gruplarına yönelik olacak.

Seminerlere, yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerin temsilcilerini kapsayan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yanı sıra, söz konusu illerdeki elektrik mühendisleri odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ve organize sanayi bölgelerinden uzmanların da katılacak.

Seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesinin ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Hayrettin Üçüncü, elektrik enerjisini verimli yönetmenin, herkes için öncelikli bir konu olduğunu belirtti.

Özellikle sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, marketler gibi tüketicilerin, elektrik maliyetlerini yönetmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Üçüncü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle tüketimi yüksek müşterilerimizden başlamak üzere bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Başta ziyaret edeceğimiz STK yöneticileri olmak üzere destek verecek, katılacak herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Böylesi kapsamlı seminerler hem tüketiciler hem de enerji sektörü için değerli olacaktır. Aydem ve Gediz Elektrik olarak, sektörümüzün ve paydaşlarımızın bilinçlenmesine katkı sağlayacak bu tarz seminerleri yapmaya devam edeceğiz. Rekabetin sürekli olarak arttığı şu günlerde, işletmelerin en önem verdiği husus, maliyetlerini kontrol altında tutabilmektir. Özellikle elektrik maliyetini yönetme konusunda tüketicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.”

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