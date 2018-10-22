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Aydem ve Gediz Elektrik'ten imar barışı açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz Elektrik'ten imar barışı açıklaması

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ şirketlerince, kamuoyunda imar barışı olarak bilinen düzenlemeyle yapı kayıt belgesi alınan mesken veya ticarethanelerin bağlantı anlaşmasını yaptıktan sonra elektrik aboneliğini alabileceği bildirildi.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamaya göre, 31 Aralık 2018'e kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde yapı kayıt belgesi alınabilecek.

Söz konusu belgeyi alan yapılar için tüketiciler, yapının kullanım amacına göre mesken veya ticarethane gibi ilgili abone grubunu dikkate alarak, İzmir ve Manisa'da GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi ile bağlantı anlaşması yaptıktan sonra perakende satış sözleşmesi imzalayarak bu hizmetten yararlanabilecek. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde aynı düzenlemeden faydalanmak isteyen müşteriler ise ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'ne başvurabilecek.

Söz konusu şirketler imar barışı kapsamında, sorumluluk sahasındaki 5 büyükşehirde 100 binden fazla kullanım yeri için elektrik abonelik işlemini tamamlamayı hedefliyor.

Abonelik işlemi için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olarak güvence bedeli tahsil ediliyor. Bu bağlamda, 2018 yılı birim fiyatları ile mesken tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 118,50 lira, ticarethane tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 336,50 lira güvence bedeli tüketiciden alınıyor.

Müşteriler, (www.aydem.com ve www.gediz.com) "Online Randevu" sayfalarından ve 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezinden randevu ile işlemlerini sıra beklemeden gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir de müşterilerilerinin abonelik işlemlerini iletişim merkezinden yapabileceğini belirterek, "İşlem süresince imzalama işlemi gibi herhangi bir fiziki eylem gerekli olması durumunu gözeterek, müşterilerin bulundukları müşteri ilişkileri merkezinden ayrılmamaları gerekecek. Ayrıca belirlenen müşteri ilişkileri merkezlerimizde hafta sonu cumartesi günleri de dahil olmak üzere mesai saatleri dışında abonelik işlemleri yapılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

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