Aydem'den çocuklara enerji verimliliği semineri

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, Denizli'nin 1200 Evler İlköğretim Okulu öğrencilerine enerji verimliliği semineri verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seminer "Geleceğe enerjimiz kalsın, hayatımız enerji" sloganıyla gerçekleştirildi.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde 1200 Evler İlköğretim Okulu öğrencileri için genel müdürlük binasında gerçekleştirilen seminerde, şirket tarafından "Hayatımız Enerji" projesi kapsamında enerji verimliliği farkındalığı yaratmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla enerji verimliliği hakkında bilgi verildi ve eğitici materyaller dağıtıldı.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ Aydın, Denizli, Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

