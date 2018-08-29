FİNANS

Aydın: AVM yatırımcısı pazarını öldürmemeli

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

ULUSAL Franchising Derneği (UFRAD) tarafından başlatılan AVM'lere 'TL'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri' çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yanıt geldi.

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - ULUSAL Franchising Derneği (UFRAD) tarafından başlatılan AVM'lere 'TL'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri' çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yanıt geldi. Albayrak'ın, düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamasının ardından, UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın AVM'lere çağrıda bulunarak, "Bir yatırımcının pazarını öldürmemesi lazım. Bu markalar oradaki AVM'ler için onların pazarı. O zaman pazarınızı yaşatmanız için bir fedakarlık yapmanız lazım" dedi. Geçtiğimiz günlerde UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dolardaki hareketliliği göz önünde bulundurarak AVM'lere 'TL'ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri' çağrısında bulunmuştu. UFRAD'ın bu çağrısının ardından yeni bir gelişme yaşandı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , alışveriş merkezlerinde, evlerde dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini ifade etti. Albayrak, buna yönelik düzenlemelerin TBMM'ye kısa sürede gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. "SÖZDE KALMASIN" Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren UFRAD Franchising Derneği Başkanı Aydın, "UFRAD tarafından başlatılan AVM'lerdeki kiraların TL olarak ödenmesi kampanyasına vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın Maliye Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu döviz darboğazında, bizlerin de bir milli ruhla, milli ekonomiyle harekete geçmemiz gerekiyordu. Burada Türk markalarının gelişmesi, onların dünyaya açılması, Türk markaları kanalıyla ülkemize döviz girdisini sağlamaları çok önemli. Türk markalarının da en doğru yetişme mekanları AVM'lerdir. AVM'lerdeki dövizle kiralama buradaki markalarımızın büyümesini ve ticari faaliyetlerini engelliyor. Bu anlamda bütün alışveriş merkezlerinin milli ekonominin karşı karşıya kalmış olduğu bu sorunlara duyarlı olmasını, fedakarlık yapmasını ve dövizden vazgeçerek TL'ye dönmelerini; böylece hem oradaki markalarımızın daha güçlü olarak büyümeleri bakımından böyle bir kampanya başlattık. Maliye Bakanımız Albayrak da Fransa dönüşü buna olumlu bir yanıt verdi. Bu düşüncelerimizi Meclis'e taşıyacağını söyledi. Bunun arkasında durmasını, sadece sözde kalmamasını bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye'de 401 adet alışveriş merkezi bulunduğunu anımsatan Aydın, kiraların TL'ye geçilmesinin önemini şu sözlerle anlattı: "AVM'lerdeki markalarımızın önünü görmelerini sağlayacak. Ucunu göremediğiniz bir tünele girmek istemezsiniz. Kiranızın yarın kaç lira olacağını bilmiyorsunuz. O kirayı ödeyebilmek için bir ticari faaliyetinizin, alım gücünün olması lazım. Alışveriş merkezlerindeki alım gücü, girdiler ve harcamalarınız belli. Ama ne kadar kira vereceğiniz belli değil. Hergün değişen bir kira miktarıyla karşı karşıya kalmak ticari faaliyetlerdeki insanların psikolojisini bozuyor, faaliyetlerini engelliyor. Maalesef bir çok marka; üzülerek ifade etmek istiyorum ki alışveriş merkezlerinden çıkıyorlar. Bu aslında iki taraf için de zararlı. Yani bir yatırımcının pazarını öldürmemesi lazım. Bu markalar oradaki AVM'ler için onların pazarı. O zaman pazarınızı yaşatmanız için bir fedakarlık yapmanız lazım. Biz alışveriş merkezlerinde bu akılcı yaklaşımı kendilerinden bekliyoruz." "OLUMLU BİR GİDİŞAT VAR" Sektörden henüz net bir cevap alamadıklarını ancak gidişatın olumlu olduğunu ifade eden Aydın, "Olumlu bir gidişat var. Burada devletimizin de ortaya koyacağı irade bu olumlu havanın realize edilmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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