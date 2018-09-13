Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 16 Ekim'e ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale tekliflerinin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulacağı anlaşıldığından ve kamu menfaatinin gözetilmesi amacıyla daha önce 18 Eylül olarak duyurulan ihale tarihi 16 Ekim saat 10.30 şeklinde değiştirildi.

Teklif dosyalarının son kabul tarihi de aynı gün saat 10.00 olarak belirlendi.

