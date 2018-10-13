Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 27 Kasım'e ertelendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle 21 Şubat'ta ihale ilanına çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 16 Ekim olarak olarak açıklanan ihale tarihi 27 Kasım saat 10.30'a ertelendi.
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