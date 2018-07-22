Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine erteleme

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 15 Ağustos'a ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 24 Temmuz saat 10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 15 Ağustos saat 10.30 olarak revize edildi.

