Aydın-Denizli Otoyolu ihalesine erteleme

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi 18 Eylül'e ertelendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 24 Temmuz olarak açıklanan ve 15 Ağustos'a ertelenen ihalenin tarihi 18 Eylül olarak değiştirildi.

