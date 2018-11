Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi

Bu sayede, Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşılacağını vurgulayan Tutaş, söz konusu ihale için 4'ü yabancı, 13'ü yerli olmak üzere toplam 17 şirketin ihale dökümanı satın alarak başvuru yaptığını ifade etti.

Tutaş, proje hakkındaki teknik bilgileri de aktararak, şunları kaydetti:

"Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer almakta olup, yapım süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. Geçiş ücretleri otomobil ve kilometre bazında 5 avro/sent olarak ücretlendirilecektir."

Tutaş'ın konuşmasının ardından yapılan ihalede iki konsorsiyum teklif verdi. İhale sonucu, dokümanların ayrıntılı incelemesi sonrası Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:

- Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı

- Bergiz İnşaat AŞ ve Arda Müh. San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı