Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihalede 2 konsorsiyum teklif sundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin YİD modeliyle gerçekleştirileceğini söyledi.

İhalesi yapılacak kesimin İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ve bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını bildirdi.

Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi.