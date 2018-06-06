Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihale tarihi yenilendi

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin tarihi 24 Temmuz, saati 10.30 olarak revize edildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle 21 Şubat'ta ihalesine çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu işine ait daha önce 21 Haziran olarak açıklanan ihalenin tarihi 24 Temmuz, saati 10.30 olarak yenilendi.
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