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Aydın : Rüzgara enerjisine 5.3 trilyon dolarlık yatırım yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

BloombergNEF'in (BNEF) hazırladığı Yeni Enerji Görünümü 2019 raporunda yer alan, 2050 yılına kadar dünyanın enerji ihtiyacının yarısı, Avrupa'da da enerji ihtiyacının yüzde 92'si, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı öngörüsünü değerlendiren Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti ve “BNEF raporunda yansıtıldığı gibi gelecek süreçte rüzgar enerjisine yaklaşık 5.3 trilyon dolarlık yatırım yapılacak” dedi.

Aydın : Rüzgara enerjisine 5.3 trilyon dolarlık yatırım yapılacak

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - BloombergNEF'in (BNEF) hazırladığı Yeni Enerji Görünümü 2019 raporunda yer alan, 2050 yılına kadar dünyanın enerji ihtiyacının yarısı, Avrupa'da da enerji ihtiyacının yüzde 92'si, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı öngörüsünü değerlendiren Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti ve “BNEF raporunda yansıtıldığı gibi gelecek süreçte rüzgar enerjisine yaklaşık 5.3 trilyon dolarlık yatırım yapılacak” dedi.
BNEF raporuna göre, gelecek yıllarda kömür yakıtlı elektrik üretiminin dünya enerji üretimindeki payı düşüyor. 2050 yılına kadar enerjideki payı yüzde 37'den yüzde 12'ye düşecek olan kömürün yerine ise rüzgar ve güneş enerjisi geliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve küresel çapta imzalanan çevre anlaşmaları rüzgar ve güneş enerjisini popüler hale getiriyor. Dünyadaki enerji kaynakları arasında en ucuz elektrik üretim kaynağı olan rüzgar ve güneşin, gelecekte yapılacak yatırımlar ile hem daha da büyük birer enerji kaynağı haline gelmeleri hem de enerji fiyatlarının düşmesine yardımcı olmaları öngörülüyor.
Paris İklim Anlaşmasının gerekliliklerinin 2030 yılına kadar sağlanması adına dünya devletleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını hızlandırıyor. Enerji talebinin 2050 yılına kadar bugünkü seviyelere göre yüzde 62 artmasının beklendiğini belirten Aydın, “Dünya genelinde birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğimiz adına en makul seçenek olduğunun farkında. Özellikle artan enerji talebini, daha temiz ve daha ucuz yollarla temin etme arayışında olan ülkelerin, yatırımlarını rüzgar ve güneş enerjisine yönlendirdiği görülüyor” dedi.
ABD yüzyılın ortasına kadar enerji ihtiyacının yüzde 43’ünü yenilenebilir enerjilerden karşılayacak. Halen kömür yakıtlı enerji santralleri inşa eden iki ülke olan Çin ve Hindistan’ın da 2050’ye kadar enerji üretiminin yaklaşık üçte ikisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağı tahmin ediliyor. (Fotoğraflı)

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