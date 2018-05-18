Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir
10,0014,50 Naturel Ham Zeytinyağı 10,75 14,00Siyah Salamura Zeytin 3,42 11,45
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