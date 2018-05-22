Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 17,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir
10,5017,75 Naturel Ham Zeytinyağı 11,43 14,30Dana Eti Sakatatlı 27,50 28,75
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