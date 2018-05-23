Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir
8,10 12,00Naturel Ham Zeytinyağı 12,06 14,75Siyah Salamura Zeytin 4,50 7,00
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