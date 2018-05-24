Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir
9,259,25 Naturel Ham Zeytinyağı 9 14,20Dana Eti Sakatatlı 28,60 29,00
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