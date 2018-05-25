FİNANS

Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kuru incirin kilogramı 10 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir
10,0010,00 Siyah salamura zeytin 4,00 4,00St1 mahlıç 8,00 8,00

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Anahtar Kelimeler:
aydın ticaret borsası Kuru incir St1 Mahlıç zeytin

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