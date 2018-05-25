Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir
10,0010,00 Siyah salamura zeytin 4,00 4,00St1 mahlıç 8,00 8,00
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