Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en yüksek 13,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
10,65 13,90 Siyah Salamura Zeytin 4,00 4,00St Mahlıç 8,25 9,00
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