Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı
14,00 14,00 Kuru incir 12,00 13,00 St mahlıç 8,30 8,30
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