Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
11,22 13,75 Siyah Salamura Zeytin 4,40 4,40
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