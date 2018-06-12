Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en yüksek 13,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı

10,90 13,85 Siyah Salamura Zeytin 4,50 4,50 Sıra Buğday 0,92 1,03

