Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en yüksek 13,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
10,90 13,85 Siyah Salamura Zeytin 4,50 4,50 Sıra Buğday 0,92 1,03
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