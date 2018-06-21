Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en yüksek 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı

13,50 15,15 Kuru İncir 10,50 18,00 Sıra Buğday 0,90 1,03

