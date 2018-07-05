Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
10,00 13,70 Sıra Buğday 0,94 0,96 Kuru incir 12,00 12,00
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