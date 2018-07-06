FİNANS

Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 16:42 | Son Güncelleme

Naturel ham zeytinyağının kilogramı 11,20 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
11,20 11,20Siyah salamura zeytin 5,00 6,50

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Anahtar Kelimeler:
borsa naturel ham zeytinyağı zeytin

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