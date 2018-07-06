Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 11,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel Ham Zeytinyağı
11,20 11,20Siyah salamura zeytin 5,00 6,50
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