Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı
11,22 14,10Siyah salamura zeytin 3,50 6,25Kuru incir 6,00 6,00
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