Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı
8,90 15,20 Kuru incir 10,00 19,00Siyah salamura zeytin 4,50 8,50
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