Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük En en yüksek Naturel ham zeytinyağı
13,00 14,25 Kuru incir 9,0023,00Siyah salamura zeytin 4,005,90
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