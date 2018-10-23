Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11,50 lira ila 27,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Sıra mısır
1,02 1,22 Kuru incir 11,50 27,88
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