Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,75-20,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Siyah Salamura Zeytin8,53 8,53 Naturel Ham Zeytinyağı 13,10 14,66Kuru incir 13,75 20,75

