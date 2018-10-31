Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,5 - 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Siyah Salamura Zeytin4,00 8,00 Naturel Ham Zeytinyağı 13,75 16,35Kuru incir 11,50 32,00 Sıra Mısır 1,15 1,15 St1 Mahlıç 9,10 9,10
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum