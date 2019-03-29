Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir 22,50 22,50 Naturel ham zeytinyağı 12,00 12,00

