Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir 13,41 13,41 Siyah salamura zeytin 4,25 4,25

