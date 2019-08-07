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Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kuru incirin kilogramı 11 liradan liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 11,00 11,00 Naturel Ham Zeytinyağı 11,55 16,50

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Anahtar Kelimeler:
aydın ticaret borsası Kuru incir naturel zeytinyağı

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