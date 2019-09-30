FİNANS

Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kuru incirin kilogramı 13 ila 27 lira arasında işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 27 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (liraKuru incir13,00 27,00Sıra Mısır
1,15 1,22

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