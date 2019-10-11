FİNANS

Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Kuru incirin kilogramı 11 lira ila 24,5 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsası'nda, kuru incirin kilogramı en düşük 11 lira, en yüksek 24,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira Kuru incir11,00 24,50 41 Renk Pamuk 9,00 9,20

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TÜİKTÜİK
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Anahtar Kelimeler:
Kuru incir TİCARET BORSASI zeytinyağı

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