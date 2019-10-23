FİNANS

Aydın Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

Kuru incirin kilogramı 9,90 - 25 liradan liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 9,90 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 9,90 25,00 Sıra Mısır 1,10 1,18

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Yeni işçiler TTK'ya taze kan olduYeni işçiler TTK'ya taze kan oldu
TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktıTÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aydın ticaret borsası Kuru incir sıra mısır

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Dolarda son durum! İşte rakamlar...

Dolarda son durum! İşte rakamlar...

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Murat Özyeğin getirildi

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

TKYD / Ünal: Üye profilimiz ve çalışma alanımız genişliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.